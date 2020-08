Giorgia Palmas pronta per il parto si prepara a diventare mamma bis (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quanto manca al parto di Giorgia Palmas? Era il 15 maggio e con un gran pancione la showgirl sarda annunciava la sua seconda gravidanza e che Filippo Magnini stava per diventare papà per la prima volta. Matrimonio rimandato a causa del lockdown ma ormai anche a causa del pancione che dopo più di due mesi oggi è davvero diventato enorme. Qualcuno infatti chiede a Girogia Palmas se sia sicura che arriverà un solo bebè perché magari potrebbero nascere due gemelli. Lei è sicura che nascerà un’altra splendida principessa ma anche che si è presa tutto lo spazio e nel suo pancione sta davvero comoda. Manca davvero poco al parto per la Palmas ma né lei né Magnini hanno mai dato una data precisa. ... Leggi su ultimenotizieflash

Quanto manca al parto di Giorgia Palmas? Era il 15 maggio e con un gran pancione la showgirl sarda annunciava la sua seconda gravidanza e che Filippo Magnini stava per diventare papà per la prima ...

Tante sono anche le mamme con il pancione: mentre la top model siciliana Eva Riccobono ha appena partorito la sua secondogenita Livia, frutto dell’amore con il deejay e produttore Matteo Ceccarini, in ...

Quanto manca al parto di Giorgia Palmas? Era il 15 maggio e con un gran pancione la showgirl sarda annunciava la sua seconda gravidanza e che Filippo Magnini stava per diventare papà per la prima ...