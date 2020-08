Gianmaria Antinolfi, parla la sua ex: “Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez è venuto a piangere da me” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Neanche il tempo di iniziare, che è già giunta al capolinea la frequentazione tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina aveva intrapreso questa nuova conoscenza, che però (a quanto pare) non è andata come sperato. A raccontare qualche dettaglio in più a tal proposito, proprio l’ex fidanzata dell’imprenditore, Mariela Ballesteros, che intervistata dal settimanale Chi, non ha nascosto di aver sofferto molto per la fine della storia con Gianmaria. Un amore durato 4 anni, nato durante un addio al celibato: Ho conosciuto Giovanni Maria, perché si chiama così, cinque anni fa a Capri. Eravamo a un addio al ... Leggi su isaechia

