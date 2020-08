Giampaolo Toro: il tecnico è negli uffici di Cairo a Milano. Le ultime (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marco Giampaolo si avvicina a grandi passi al Toro: l’ex tecnico del Milan è negli uffici di Cairo a Milano Marco Giampaolo si avvicina sempre di più al Toro. In questi minuti l’ex tecnico del Milan è negli uffici del presidente Cairo a Milano per definire il suo passaggio al club granata. Oggi quindi potrebbe arrivare la fumata bianca con la rescissione con il Milan e la conseguente firma con i granata, seguita dall’annuncio ufficiale. Giampaolo vuole rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza in rossonero terminata a ottobre 2019. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

