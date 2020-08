Giallo decreto Agosto. La Lega: "Sanatoria per il contrabbando di sigarette" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sarebbe un vero e proprio inciampo nel testo del decreto legge Agosto a cui il governo sta lavorando per contrastare la crisi economica da Coronavirus, sotto forma di una sorta di Sanatoria per il contrabbando di sigarette. A denunciarlo è il deputato della Lega ed ex viceministro all'Economia Massimo Garavaglia: «Siamo alla follia. L'art 76 del Dl Agosto - denuncia - favorisce il contrabbando di tabacchi. L'assurdo articolo infatti consente a chiunque di introdurre tabacco dall'estero superando i limiti previsti semplicemente assolvendo direttamente in dogana le imposte dovute per i quantitativi eccedenti. Il tutto senza alcuna sanzione». Secondo Garavaglia questo si tradurra in una sorta di «campo aperto a chiunque ... Leggi su iltempo

filippo898 : RT @tempoweb: Spunta la gaffe all'articolo 76 del dl #decretoagosto #economia #5agosto - tempoweb : Spunta la gaffe all'articolo 76 del dl #decretoagosto #economia #5agosto - Fiorellissimo : @La7tv Ma giallo di cosa ?? Il decreto è chiaro, nessuna deroga non ci si può sedere nei sedili contrapposti - SaggioSergio : @lageloni Che poi se non fosse stato per Salvini che rompeva al Papeete Giuseppi non avrebbe mai rotto ed ora ci sa… - Raffael48420289 : @fattoquotidiano MILLE VOLTE MEGLIO IL PAPETE CHE UN ALLEANZA CON IL DECRESCITA FELICE E PORTI APERTISSIMI CI VED… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo decreto Giallo decreto Agosto. La Lega: "Sanatoria per il contrabbando di sigarette" Il Tempo Giallo decreto Agosto. La Lega: "Sanatoria per il contrabbando di sigarette"

Ci sarebbe un vero e proprio inciampo nel testo del decreto legge Agosto a cui il governo sta lavorando per contrastare la crisi economica da Coronavirus, sotto forma di una sorta di sanatoria per il ...

Come è nata l'inchiesta sulle mascherine: il giallo della certificazione e i dubbi sulle tempistiche

Parla Edi Sanson, consulente della Norton, dal cui esposto è partita l’indagine Il segretario Pd Shaurli: «Spero l’operato dei magistrati sgomberi ogni ombra» UDINE. A presentarsi per primo alla Procu ...

Ci sarebbe un vero e proprio inciampo nel testo del decreto legge Agosto a cui il governo sta lavorando per contrastare la crisi economica da Coronavirus, sotto forma di una sorta di sanatoria per il ...Parla Edi Sanson, consulente della Norton, dal cui esposto è partita l’indagine Il segretario Pd Shaurli: «Spero l’operato dei magistrati sgomberi ogni ombra» UDINE. A presentarsi per primo alla Procu ...