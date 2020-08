Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ha confessato davanti ai giudici l’omicidio per il quale era l’unico sospettato. È stato il neonazista 46 enne Stephan Ernst (nella foto) a uccidere Walter Luebcke, politico della Cdu e presidente del distretto di Kassel, assassinato a colpi di pistola nel giugno del 2019. Ernst gli ha sparato a distanza ravvicinata mentre era nella sua casa a Wolfhagen, in Assia. E il suo corpo è stato trovato dai familiari in terrazzo. Ernst era stato arrestato appena due settimane dopo l’uccisione di Luebcke. Durante la crisi dei migranti, nel 2015, il politico della Cdu si era fatto molti nemici tra le fila del movimento di destra Pegida quando, in occasione di una manifestazione cittadina in cui si discuteva dei centri di prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke - Giacinto_Bruno : Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke - Il Fatto Quotidiano - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke - fattoquotidiano : Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke - clikservernet : Germania, neonazi confessa in tribunale: ha ucciso il politico pro-migranti Walter Luebcke -