Genova, curiosi si fermano per fare foto sul nuovo ponte San Giorgio: rallentamenti e code sul viadotto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Automobili in coda avanzano lentamente sul nuovo ponte San Giorgio nel giorno della sua apertura al traffico. Molti curiosi rallentano per scattare qualche foto. Un camion ha anche divelto i limitatori di velocità all’ingresso della galleria Coronata e il loro ripristino ha causato ulteriori rallentamenti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

