Genova, code sul ponte San Giorgio: al traffico si aggiunge chi rallenta per fare foto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si registrano le prime code sul nuovo ponte San Giorgio di Genova, inaugurato il 3 agosto (foto) e aperto a macchine e tir martedì sera (foto). Oltre al traffico intenso, a causare gli incolonnamenti sono anche gli automobilisti che rallentano per scattare foto. Il nuovo viadotto, che riunisce il Ponente e il Levante della città, è stato inaugurato dopo 720 giorni dal cedimento del ponte Morandi e dopo 476 dall'inizio della ricostruzione. Quel 14 agosto 2018, nel crollo morirono 43 persone (IL VIDEO DEL CROLLO - LA STORIA DEL ponte - LO SPECIALE - CHI SONO LE VITTIME - DAL CROLLO ALLA RICOSTRUZIONE). Leggi su tg24.sky

