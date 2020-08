Genova: code sul nuovo Ponte San Giorgio per foto e selfie (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la riapertura al traffico avvenuta alle 22 di martedì sera, il nuovo Ponte Genova San Giorgio sta riportando gli automobilisti alla normalità. La riapertura è stata accompagnata da un continuo suono di clacson da parte delle prime vetture, mentre in mattinata si segnalano code dovute ai tanti viaggiatori che si fermano per fare foto del paesaggio e selfie. Si segnalano tir incolonnati e traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio tra A10 Genova - Ventimiglia e la A7 Genova - Milano. Il Ponte San Giorgio a #Genova, inaugurato il 3 agosto, ha ripreso a essere attraversato da auto e moto alle 22 pic.twitter.com/AWqaRvaoFC— Sky tg24 ... Leggi su blogo

RaiNews : Aperto il nuovo ponte San Giorgio di Genova. Dopo due anni dal crollo che uccise 43 persone uniti di nuovo il Ponen… - Agenzia_Ansa : Automobilisti scattano foto, code su Ponte San Giorgio a #Genova #ANSA - SkyTG24 : Genova, code sul ponte San Giorgio: al traffico si aggiunge chi rallenta per fare foto - michelataxistro : RT @rep_genova: Prime code sul nuovo ponte di Genova San Giorgio [aggiornamento delle 11:41] - mgrazia1961 : RT @SkyTG24: Genova, code sul ponte San Giorgio: al traffico si aggiunge chi rallenta per fare foto -