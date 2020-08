GAZZETTA – “Inter, tutto in una coppa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Inter, tutto in una coppa”, titola quest’oggi in apertura La GAZZETTA dello Sport. Sfida secca col Getafe. Appuntamento decisivo per il futuro nerazzurro. Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e mette da parte le polemiche: “Tutti sotto la stessa bandiera”. “CR7 è furioso. Un ciclone si aggira sulla Champions”, si legge invece di spalla sulla Juventus. Battuto per il titolo di capocannoniere e Scarpa d’oro, l’ex Madrid vuole la riscossa in Coppa. “Il portoghese è ancora deluso per aver mancato i due titoli individuali a fine campionato. Per riscattarsi vuole l’exploit in Champions: da 9 anni va sempre ai quarti, ma coi francesi…”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Gazzetta_it : #Suning, quattro anni di crescita. Così l'#Inter ha ridotto il gap con le altre grandi d'Europa - Gazzetta_it : #Inter, i 'paletti' di #Suning a #Conte: dialogo sui rinforzi, ma basta sfoghi in tv - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? INTER, TUTTO IN UNA COPPA Le notizie ?? - PatrickPav : RT @nonleggerlo: Su @TuttoMercatoWeb Carlo Nesti ha raccolto gli errori arbitrali delle big in stagione, a favore e contro, su dati 'moviol… - vtrrss100 : RT @nonleggerlo: Su @TuttoMercatoWeb Carlo Nesti ha raccolto gli errori arbitrali delle big in stagione, a favore e contro, su dati 'moviol… -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “Inter Biraghi, la presentazione è da Oscar: “Ritorno al futuro” La Gazzetta dello Sport