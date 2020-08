Gasolio - Il governo avvia una consultazione per cancellare il vantaggio fiscale sulla benzina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministero dell'Ambiente ha avviato una consultazione online rivolta a cittadini e imprese per lo studio e l'elaborazione di proposte finalizzate alla transizione ecologica e alla riduzione dei ''sussidi ambientalmente dannosi'' (i cosiddetti ''Sad''). Tra le varie voci, elencate sul sito del dicastero, una riguarda direttamente gli automobilisti e sicuramente non mancherà di far discutere: è l'ipotesi di cancellare il divario fiscale che oggi rende il Gasolio meno caro della benzina, aumentando le accise.Stangata da 5 miliardi. L'iniziativa, con scadenza a fine agosto, mira a elaborare proposte da tradurre in articoli da inserire nella prossima legge di bilancio: un processo che porterà a riorientare risorse già attribuite a specifici settori verso ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Gasolio governo Carburanti: avviata consultazione per cancellare il vantaggio fiscale del gasolio sulla benzina - Quattroruote.it Quattroruote Al via entro Ferragosto l’aumento degli sconti sui carburanti agevolati in Fvg

Il contributo regionale salirà di 8 centesimi al litro per la benzina e 6 per il gasolio. A giorni a Roma vertice con i colossi petroliferi per ridurre i prezzi alla pompa TRIESTE C’è il via libera de ...

Bonus carburanti e “fughe” in Slovenia: più sconti a chi vive vicino al confine

UDINE. Il progetto è già qualcosa in più di una semplice idea perché Fabio Scoccimarro, assessore all’Energia della giunta di Massimiliano Fedriga, ha di fatto pronta da giorni una delibera che aument ...

