Garcia sulla sfida contro la Juve | «Hanno vinto il campionato perché sono i migliori»

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Rudi Garcia, il tecnico del Lione che affronterà la Juve per la gara di Champions. Garcia non è convinto delle critiche verso i bianconeri «Io ho visto le partite dei bianconeri. So che c'è chi dice non Hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate, e non solo perché gli avversari sono calati» Sul lavoro di Sarri «La gente cosa vuole? Che la squadra vinca, no? Ecco, lo fa perché ce l'ha nel Dna e qualsiasi allenatore arrivi deve coltivarlo. Sarri lo ha fatto e ha vinto, e ora si giudica il gioco. Io dico solo che sono stati ancora i ...

