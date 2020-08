Galaxy Note20, ecco il nuovo smartphone di punta di Samsung (Di mercoledì 5 agosto 2020) Schermo da 6,9 pollici, 12Gb di memoria ram, e fotocamera da 108 megapixel. La casa coreana presenta anche due nuovi tablet, uno smart watch e degli auricolari. I prezzi? Stellari Leggi su repubblica

Pocketnow : Galaxy Note20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra: Specs comparison - LaStampa : Samsung Galaxy Note20, la rivincita dello smartphone top di gamma - SamsungItalia : @redblack1980 Ciao Antonio ????, il Galaxy Note10+ rimane un ?? di gamma! ?? Tuttavia ti invitiamo a scoprire di più su… - marcopietrolg : Samsung, i nuovi #GalaxyNote20 e l’ecosistema - hwupgrade : Direttamente dall'evento #GalaxyUnpacked, @SamsungItalia svela i nuovi device della famiglia #Note20 ?? Due version… -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Note20

Una raffica di novità che raramente i grandii marchi concentrano in una sola occasione. L’ospite più atteso ed annunciato era il nuovo Galaxy Note 20, che come ogni anno ha il suo lancio proprio ad ...Evento virtuale, come d’obbligo di questi tempi, durante il quale la Samsung ha presentato il suo novo smartphone di punta, il Galaxy Note20. E' stato declinato in due versioni, la normale e la più po ...