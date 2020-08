Gabriele Rossi beccato in intimità con Rocco Casalino: e Gabriel Garko? [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cosa c’è tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi? In edicola è uscito il nuovo numero del magazine Chi. Al suo interno è contenuto un articolo con tanto di FOTO esclusive della serata trascorsa tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi. Quest’ultimo che è il portavoce del Premier Giuseppe Conte, da poco tornato single la fine della sua relazione con Josè Carlos Alvarez, era in compagnia del noto attore. Il ragazzo inoltre, qualche anno fa ha partecipato la prima edizione del Grande Fratello Vip. In questo ultimo periodo l’ex gieffino è stato più volte FOTOgrafato col collega Gabriel Garko. Infatti ... Leggi su kontrokultura

