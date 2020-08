Frosinone, smascherata finta broker rumena: aveva raggirato decine di persone. Nel “bottino” un milione di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si fingeva broker, promettendo il raddoppio delle somme di denaro investite in prodotti finanziari, ma non restituiva né il capitale, né i promessi investimenti. La falsa broker – una donna 40enne di origine rumena, abitante a Frosinone – si spacciava per una professionista di successo, in grado di assicurare investimenti molto redditizi, millantando conoscenze altolocate nel mondo politico e finanziario, ma anche una vicinanza ad ambienti malavitosi: in tal modo, riusciva a carpire la fiducia dei clienti, che le affidavano i propri risparmi senza tuttavia ottenere né i guadagni né la restituzione del denaro investito. A scoprire la truffa sono stati i Finanzieri della Tenenza di Arce, congiuntamente con i Carabinieri della Compagnia di Frosinone, coordinati dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, smascherata finta broker rumena: aveva raggirato decine di persone. Nel “bottino” un milione di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone smascherata Frosinone, smascherata finta broker rumena: aveva raggirato decine di persone. Nel “bottino” un milione di euro Il Corriere della Città Clonano dati di auto per immatricolare vetture rubate

Reinserire nel circuito commerciale lecito i veicoli rubati, con dati di auto sparse per l’Europa e regolarmente circolanti: era questo l’obiettivo dei trafficanti di auto con base nel napoletano ma c ...

Riciclaggio con le auto di lusso, gli agenti si fingono clienti per smascherare il traffico: due arresti

Questa mattina gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un commerciante on-l ...

Reinserire nel circuito commerciale lecito i veicoli rubati, con dati di auto sparse per l’Europa e regolarmente circolanti: era questo l’obiettivo dei trafficanti di auto con base nel napoletano ma c ...Questa mattina gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino nei confronti di un commerciante on-l ...