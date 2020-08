Friedkin fa l’offerta per la Roma (525 milioni), Pallotta vuole aspettare l’arabo presentato da D’Alema (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Roma torna la politica. Limitatamente al calcio. Lo racconta oggi la Repubblica che nell’edizione nazionale racconta quel che sta avvenendo per l’acquisto della As Roma. Al momento, c’è un’offerta ufficiale, formalizzata: Friedkin, in pole position da qualche mese, ha offerto 575 milioni di euro. L’offerta scade venerdì sera. Se Pallotta firmasse, entro una settimana si vedrebbe accreditati i 177 milioni della sua quota. Il resto dell’offerta riguarda la copertura del debito contratto dal club — 300 milioni — e una novantina per ricapitalizzare i conti agonizzanti della società. Repubblica scrive di una pista alternativa che fa capo all’imprenditore del Kuwait Fahad Al-Baker, titolare della ... Leggi su ilnapolista

