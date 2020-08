Francia, grandi incendi a Marsiglia: 2.700 evacuati e almeno 22 feriti [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una serie di incendi alimentati dai forti venti sono divampati in diverse citta’ della regione francese di Marsiglia, provocando almeno 22 feriti (8 civili e 14 vigili del fuoco). Secondo quanto riferito dalla stampa francese, i roghi, la cui causa non è nota, hanno distrutto molteplici attivita’ commerciali e hanno costretto all’evacuazione di 2.700 turisti, residenti nelle case di cura e altri cittadini locali. Circa 1.800 vigili del fuoco, sostenuti da aerei ed elicotteri, hanno combattuto l’incendio piu’ grave per tutta la notte intorno alla citta’ di Martigues e stanno ancora lavorando per estinguerlo oggi dopo oltre 14 ore. Le fiamme si sono diffuse rapidamente da una zona boscosa verso il mare, a otto chilometri di distanza, attraversando aree ... Leggi su meteoweb.eu

Collabora con l’Ensemble “0” in Francia, che esplora il repertorio minimalista moderno ... con una vasta esperienza in diverse orchestre in Europa, tende ad offrire un massimo di punti di vista al ...

Torna Classico Contemporaneo, la rassegna estiva di teatro a San Domenico Maggiore

Torna Classico Contemporaneo. La rassegna estiva di teatro per la direzione artistica di Mirko Di Martino e Gianmarco Cesario realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo d ...

Collabora con l'Ensemble "0" in Francia, che esplora il repertorio minimalista moderno ... con una vasta esperienza in diverse orchestre in Europa, tende ad offrire un massimo di punti di vista al ...