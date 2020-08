Francesco Oppini, che fine ha fatto il figlio di Alba Parietti: età, fidanzata, il lavoro insolito (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alba Parietti è un personaggio fondamentale nella storia del piccolo schermo italiano. La sua avvenenza decisa e tenebrosa, accompagnata da un’intelligenza ed un carisma da non sottovalutare, l’hanno consacrata come una delle figure più desiderate dell’intera penisola. Le stesse caratteristiche l’hanno spesso condotta a problemi e discussioni, una donna forte come lei può spesso destare invidie e polemiche, alle quasi però non si è mai sottratta. Avete mai visto suo figlio Francesco Oppini? C’è solo una persona capace di arrivare dritta al cuore di Alba Parietti per scioglierlo all’istante. Stiamo parlando del suo unico e adorato figlio, venuto alla luce dall’unione ... Leggi su tuttivip

GianfilippoDi : Juventus-Roma 1-3 38 Giornata 01-08-20 Francesco Oppini Diretta Stadio 7... - donatda : #Repost albaparietti • • • • • • Grandi novità per francesco_oppini_82 skyitalia - GianfilippoDi : Juventus-Sampdoria 2-0 36 Giornata 26-07-20 Francesco Oppini Diretta Sta... -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini Alba Parietti esalta il figlio Francesco Oppini: record di ascolti su 7Gold. E replica a una fan NewNotizie Belen Rodriguez, la frecciata e quel "grosso segreto" di Stefano. Mentre Bruno Vespa...

Il libro di Bernard-Henri Lévy, «Questo virus che rende folli» («Ce virus qui rend fou») é uscito il 16 luglio da La nave di Teseo. Il 27 luglio l’autore é stato alla Milanesiana, ideata e diretta da ...

Oppini distrutto dopo ko Juve ma la Parietti svela retroscena

Ieri ha fatto una telecronaca quasi in agonia a 7 Gold per la sua Juve, messa ko dal Cagliari ma per Francesco Oppini ci saranno motivi con cui consolarsi, come ha rivelato la madre Alba Parietti su I ...

Il libro di Bernard-Henri Lévy, «Questo virus che rende folli» («Ce virus qui rend fou») é uscito il 16 luglio da La nave di Teseo. Il 27 luglio l’autore é stato alla Milanesiana, ideata e diretta da ...Ieri ha fatto una telecronaca quasi in agonia a 7 Gold per la sua Juve, messa ko dal Cagliari ma per Francesco Oppini ci saranno motivi con cui consolarsi, come ha rivelato la madre Alba Parietti su I ...