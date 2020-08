Franceschini telefona al sindaco di Albenga: "Siamo interessati a Gallinara" (Di mercoledì 5 agosto 2020) In merito alla vendita dell’isola Gallinara a Olexandr Boguslayev, 42enne immobiliarista ucraino, c’è una novità: lo Stato potrebbe esercitare il diritto di prelazione. È quanto emerge a seguito di una telefonata intercorsa tra il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Nelle ultime giornate ho attivato tutti i canali e i contatti a mia disposizione al fine di valutare la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nell’ambito della vendita dell’Isola Gallinara.- spiega il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Nel pomeriggio di ieri ho ricevuto una telefonata dal ministro Dario Franceschini, a capo del ... Leggi su huffingtonpost

IVG.it

Albenga. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini in contatto telefonico con il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis per discutere sul futuro dell’isola Gallinara: “Nel pomeriggio di ieri ho r ...Gli uffici competenti del ministero stanno già esaminando le carte, lo stato dei vincoli esistenti e gli eventuali diritti di prelazione Notizie positive in merito alla vendita dell’isola Gallinara a ...