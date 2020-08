Francesca Pascale e Paola Turci: le foto del bacio sullo yacht (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le indiscrezioni si susseguono da tempo, ora il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che sembrano confermare la storia tra Francesca Pascale e Paola Turci. Negli scatti del settimanale si vedono l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante mentre si baciano e si scambiano tenere effusioni a bordo di uno yacht. Il giornale definisce quella fra la 36enne Pascale e la 55enne Turci una “amicizia molto speciale”. Già alla fine di luglio Oggi aveva pubblicato altre foto della coppia. “Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l’impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - kathrnmayfair : RT @fanpage: Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - miagmarsuren : RT @marcocobianchi: Francesca Pascale ha baciato Paola Turci. Adesso alzatevi, mettetevi in piedi sul primo tavolo che trovate, guardate lo… - rivellandrea : RT @LucillaMasini: Francesca Pascale sta con Paola Turci. Finalmente ha smesso con scusa del mal di testa! #Berlusconi #Pascale #paolaturci -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

Francesca Pascale e Paola Turci continuano a essere chiacchieratissime per via della loro amicizia speciale. Non è un mistero che qualcuno ha insinuato che tra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante ...È di nuovo il settimanale Oggi ad aver immortalato insieme l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale e Paola Turci. Le due stavolta si baciano e sono molto affettuose l’una con l’altra.