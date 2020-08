Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il settimanale Oggi, in edicola da domani, giovedì 6 agosto 2020, pubblica le fotografie della vacanza in Cilento di Francesca Pascale con Paola Turci. Come si evince dalle immagini che vi proponiamo qui sopra, l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi (l'annuncio della rottura risale al marzo scorso) e la cantante si baciano e si scambiano affettuosità su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana, confermando quella che Oggi aveva già definito nelle scorse settimane una “amicizia molto speciale”. 05 agosto 2020 17:24. Leggi su blogo

robertatalia_ : Le bimbe di Francesca Pascale - blogtivvu : “Francesca Pascale e Paola Turci si baciano”, la foto in barca spazza via ogni dubbio - Tobia45186285 : RT @MaxDelPapa: Ma proprio la paola turci di sofri, lotta continua, don ciotti, il sindaco lucano ecc.? Quella a sinistra di fiorella manno… - toysblogit : Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio - SoniaLaVera : RT @MaxDelPapa: Ma proprio la paola turci di sofri, lotta continua, don ciotti, il sindaco lucano ecc.? Quella a sinistra di fiorella manno… -

