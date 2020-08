Francesca Pascale e Paola Turci: ecco la foto del bacio, le due sono pazze d’amore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da quanto sembra Francesca Pascale e Paola Turci non si nascondono più. Le due stanno trascorrendo le loro vacanze insieme. Francesca Pascale e Paola Turci (fonte Instagram @FrancescaPascaleofficial e PaolaTurci)Era già diverso tempo che circolava la notizia che le due stessero insieme, ma fino ad oggi non c’era stata alcuna conferma da parte delle interessate. La Pascale, dopo aver detto addio a Berlusconi, nel bel mezzo della quarantena, adesso si gode la ritrovata libertà e soprattutto il suo nuovo amore. La separazione dall’ex cavaliere le è valsa una buona uscita parecchio consistente e così ... Leggi su chenews

