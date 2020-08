Fotografa di nascosto una minore in treno, denunciato per pedopornografia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ha Fotografato di nascosto le gambe di una minorenne durante un viaggio un treno: un torinese 65anni è stato denunciato per pornografia minorile dagli agenti della polizia ferroviaria. Gli agenti erano impegnati in controlli sulla tratta Torino-Savona quando sono stati avvisati da alcuni passeggeri che avevano assistito alla scena. Il 65enne quando si è accorto di essere stato sorpreso si è spostato su un'altra carrozza del regionale dove è stato raggiunto dai poliziotti e fermato. L'uomo avrebbe ammesso di aver scattato una foto col suo smartphone, poi sequestrato dalla Polfer, e di averla inviata a un suo conoscente in Indonesia prima di cancellare lo scatto. Il 65enne è stato denunciato per diffusione di materiale ... Leggi su iltempo

Ha fotografato di nascosto le gambe di una minorenne durante un viaggio un treno: un torinese 65anni è stato denunciato per pornografia minorile dagli agenti della polizia ferroviaria. Gli agenti ...

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più: baci appassionati e mano nella mano

Passione alle stelle tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due non si nascondono più dai paparazzi. A immortalare la coppia dell’estate 2020 sono stati i fotografi del settimanale Diva e Donna.

