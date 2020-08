FOTO - Younes vicino al popolo libanese dopo l'esplosione a Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le immagini delle esplosioni di ieri a Beirut hanno fatto il giro del mondo. A commentare l'episodio è anche Amin Younes che, come noto, ha proprio origini libanesi, avendo madre tedesca e padre nato in Libano. Leggi su tuttonapoli

Anche Amin Younes, attaccante del Napoli, ha voluto unirsi alle tante persone, che sui social, stanno pregando per quanto successo. Ecco di seguito la foto pubblicata dal tedesco su Instagram.

