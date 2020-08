FOTO Palermo, rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana, Floriano e non solo… (Di mercoledì 5 agosto 2020) rimpatriata rosanero.Lo scorso 8 giugno, il Consiglio Federale andato in scena a Roma, ha votato e ha deciso - ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (LND) - la promozione "d'ufficio" delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell'emergenza sanitaria globale legata alla Coronavirus. Il Palermo, dunque, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell'anno scorso ed il conseguente fallimento, è tornato tra i professionisti.Serie C, oggi il termine per l’iscrizione: Siena in dubbio, ottimismo per il Catania. Il Palermo…Incassata la prima importante promozione, alcuni dei rosanero già rientrati nel capoluogo siciliano, si sono riuniti a due settimane circa dal ritiro pre-campionato in quel ... Leggi su mediagol

zazoomblog : FOTO Palermo rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana Floriano e non solo… - #Palermo #rimpatriata… - Mediagol : FOTO #Palermo, rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana, Floriano e non solo… - WiAnselmo : FOTO #Palermo, rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana, Floriano e non solo... - Mediagol : FOTO #Palermo, rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana, Floriano e non solo... - ILOVEPACALCIO : I calciatori del #Palermo si rilassano in barca a pochi giorni dal ritiro ???? -