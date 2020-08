Foto del giorno. Linea Roma-Lido interrotta, ecco come viaggiano gli utenti sui bus sostitutivi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Caos, nessun distanziamento sociale, ritardi. Questa la situazione che da stamattina si presenta per i viaggiatori che devono usufruire della tratta Roma-Lido, interrotta da ieri sera a causa del violento incendio scoppiato all’altezza di Tor di Valle. Dal racconto degli utenti, pare che sin dalle prime ore del mattino si siano presentati i problemi: gente accalcata in attesa dei bus sostitutivi, troppe persone a bordo, nessun distanziamento. Troppo pochi i mezzi messi a disposizione da Atac rispetto al numero di persone che devono usufruire del servizio – parliamo perlopiù di abbonati – per andare a lavorare nella Capitale. Questo ha ovviamente generato situazioni di nervosismo e stress che in alcuni momenti hanno provocato alcuni attimi di tensione. LEGGI ... Leggi su ilcorrieredellacitta

NetflixIT : Le strade del male, un film originale Netflix con Tom Holland e Robert Pattinson, arriva il 16 settembre. Mentre le… - Internazionale : Dall’inizio del lockdown, Michele Spatari ha fotografato il modo in cui il Sudafrica sta affrontando l’epidemia di… - zaiapresidente : ?? Foto di gruppo con il Ministro Francesco Boccia @F_Boccia e i colleghi governatori dopo l’approvazione del docume… - Lauradesimones : RT @VittorioSgarbi: #beirut Vicino al popolo libanese e ai suoi governanti. (Nella foto la moschea di Al-Amin a Beirut durante la mia visit… - JacopoSorbo : RT @VittorioSgarbi: #beirut Vicino al popolo libanese e ai suoi governanti. (Nella foto la moschea di Al-Amin a Beirut durante la mia visit… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto del Foto del giorno, il mondo in 10 scatti | Liguria, le vostre immagini da Instagram Il Secolo XIX Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, guarda che baci nella notte in Maremma…

Registrazione e accettazione delle condizioni generali del servizio L'accesso ai servizi ugc (di seguito ... Ugc Nel prendere parte ai Servizi Ugc dei Siti, inviando testi, foto o video (di seguito ...

Dopo un mese di proteste, in Libano nasce il nuovo governo vicino...

La pista del nitrato di ammonio. La probabile causa della potente esplosione ... dove vengono anche pubblicati video e foto dei danni causato dalla deflagrazione. «Un'enorme assordante esplosione ha ...

Registrazione e accettazione delle condizioni generali del servizio L'accesso ai servizi ugc (di seguito ... Ugc Nel prendere parte ai Servizi Ugc dei Siti, inviando testi, foto o video (di seguito ...La pista del nitrato di ammonio. La probabile causa della potente esplosione ... dove vengono anche pubblicati video e foto dei danni causato dalla deflagrazione. «Un'enorme assordante esplosione ha ...