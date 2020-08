Forza Italia, a rischio candidatura di Patriarca (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un confronto aperto sui nodi della lista per le Regionali tra due blocchi in contrapposizione all’interno di Forza Italia in Campania e la decisione di rinviare la decisione finale direttamente a Silvio Berlusconi. Si è concluso così il tavolo che si è svolto oggi nella sede nazionale di Forza Italia a Roma, davanti al vicepresidente del partito Antonio Tajani. Bocche ufficialmente cucite, ma si apprende che il nodo è la candidatura di Annarita Patriarca, ex sindaco di Gragnano che per una parte del partito dovrebbe essere uno dei nomi forti per il voto del 20 settembre. A caldeggiarla sarebbe Fulvio Martusciello, europarlamentare e tradizionale stratega delle liste campane che però si è trovato di ... Leggi su anteprima24

berlusconi : Siamo l’unica espressione significativa in Italia del PPE e questo al di là dei numeri ci dà un grande ruolo intern… - LegaSalvini : SESTO SAN GIOVANNI, LA EX STALINGRADO D'ITALIA PASSA ALLA LEGA - berlusconi : Ho convocato in videoconferenza i vertici di Forza Italia e i coordinatori regionali in vista delle prossime elezio… - NazarioPagano : RT @berlusconi: Siamo l’unica espressione significativa in Italia del PPE e questo al di là dei numeri ci dà un grande ruolo internazionale… - Stefano173456 : RT @laura_maffi: (2/3)la seconda riguarda l’autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali dell’ex parlamentar… -