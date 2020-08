Fortnite Stagione 3: Le Sfide delle Settimane 8,9 e 10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale introduce in gioco le auto, tanti oggetti cosmetici e nuove Sfide per le Settimane 8,9 e 10. A seguire vi riportiamo la lista completa e ufficiale di tutte le Sfide in arrivo nelle prossime Settimane, anticipandovi che per alcune di esse realizzeremo come sempre delle Guide. Fortnite Stagione 3 – Sfide Settimana 8 Cerca forzieri a Fattoria Frenetica x7Eliminazioni a Borgo Bislacco x3Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo Guida un’auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minutiRaccogli legno a Siepi d’Agrifoglio x500Infliggi danni agli avversari dall’interno di un veicolo x1Infliggi ... Leggi su gamerbrain

La Sfida è molto semplice da completare, a patto che non ci siano altri giocatori o predoni nei paraggi. Tutto quello che dovete fare è atterrare a Massacro, il laghetto situato tra Brughiere Brumose ...

A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale introduce in gioco le auto, tanti oggetti cosmetici e nuove Sfide per le Settimane 8,9 e 10. A seguire vi riportiamo la ...

