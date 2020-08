Fortnite offline, non funziona: svelato il motivo, aggiornamento in arrivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fortnite è offline e non funziona al momento, ma gli appasionati possono stare tranquilli: è in arrivo un importante aggiornamento e tornerà disponibile entro un paio di ore. A partire dalle 10:00 il popolare videogioco battle royale di Epic Games Fortnite non è accessibile. Il motivo lo ha spiegato proprio Epic Games tramite il profilo Twitter ufficiale Fortnite Status. In corso c’è infatti un importantissimo aggiornamento, l’update 13.40, che presenta una serie di novità molto attese da tutti gli appassionati. La patch “Joy Ride” non sarà come tutte le altre, promette di essere rivoluzionaria. Downtime for v13.40 has begun. We’ll let you ... Leggi su bloglive

Dylan68975212 : RT @fortnite_leakk: SERVER ORA OFFLINE ©?@fortnite_leakk - fortnite_leakk : SERVER ORA OFFLINE ©?@fortnite_leakk - NK192610 : ??? #ServerDOWN ??? ?? Server ufficialmente Offline! ? #Fortnite #FortniteNews [Pubblicazione automatica] -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite offline Fortnite non funziona: il battle royale è offline, update 13.40 in arrivo Tom's Hardware Italia Fortnite: skin, picconi, dorsi e coperture, i nuovi oggetti estetici in arrivo da oggi

Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline, il gioco di Epic Games è in manutenzione per permettere agli sviluppatori di pubblicare l'aggiornamento 13.40 che introdurrà le auto. Ma ...

Fortnite non funziona: Aggiornamento 13.40 in arrivo, server offline 0

Attualmente i server di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono offline: è in arrivo l'Aggiornamento 13.40, con tutte le sue novità. Fortnite non funziona, non nel momento in cui scriviamo almeno.

Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline, il gioco di Epic Games è in manutenzione per permettere agli sviluppatori di pubblicare l'aggiornamento 13.40 che introdurrà le auto. Ma ...Attualmente i server di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono offline: è in arrivo l'Aggiornamento 13.40, con tutte le sue novità. Fortnite non funziona, non nel momento in cui scriviamo almeno.