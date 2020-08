Fortnite, arrivano le automobili: ecco l’aggiornamento 13.40 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fortnite: gli appassionati del celebre videogioco sono in attesa dell’update 13.40 (che tra le novità avrà anche le automobili). Fortnite, celebre battle royale della Epic Games, sta per offrire ai suoi appassionati un nuovo aggiornamento (o update che dir si voglia). Come riporta “Tomshw.it”, l’update 13.40 di Fortnite riguarda il “Joy Ride”, con molte più … Leggi su 2anews

