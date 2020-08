Formazioni ufficiali Inter-Getafe, ottavi Europa League 2019/2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. In terra tedesca i nerazzurri affrontano gli spagnoli con l’obiettivo di vincere e superare il turno in questa anomala sfida secca scelta dall’Uefa per sopperire al rinvio sia dell’andata che del ritorno per l’emergenza coronavirus. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 5 agosto, queste le scelte dei due tecnici. Inter: in attesa Getafe: in attesa Leggi su sportface

infobetting : Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (mercoledì, ore 18:55): formazioni ufficiali, - infobetting : FC Copenaghen-Basaksehir (mercoledì, ore 18.55): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #EuropaLeague | Le formazioni ufficiali di #ShakhtarWolfsburg #UEL - sportface2016 : #EuropaLeague | Le formazioni ufficiali di #Copenhagen-#Basaksehir - zazoomblog : Shakhtar – Wolfsburg – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali - #Shakhtar #Wolfsburg #Ultime #campi -