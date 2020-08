Fondi Lega, la Camera autorizza perquisizione dell’azienda del deputato Boniardi. I pm: “Ipotesi fatture per operazioni inesistenti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) A cinque mesi dalla richiesta presentata alla Camera dai magistrati di Genova che indagano sui 49 milioni spariti della Lega, la società Boniardi Grafiche srl di cui è titolare il parlamentare del Carroccio Fabio Massimo Boniardi potrà essere perquisita. Lo hanno deciso i deputati con voto segreto, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere che già si era espressa in questa direzione. Cade quindi il muro dell’immunità parlamentare che Boniardi aveva eretto il 10 dicembre dello scorso anno, quando i finanzieri hanno bussato alla porta della sua azienda e lui li ha mandati via sostenendo di avere eletto lì il suo domicilio e di utilizzare l’ufficio per svolgere “attività politica”. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

