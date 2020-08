Foggia, in 2 aggrediscono 14enne sull'uscio di casa e la svaligiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un ragazzo di 14 anni, di Foggia, è stato aggredito sull'uscio della sua abitazione da due uomini che poi hanno svaligiato il suo appartamento. È accaduto un paio di giorni fa in via Gentile, nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un ragazzo di 14 anni, di Foggia, è stato aggredito sull’uscio della sua abitazione da due uomini che poi hanno svaligiato il suo appartamento. È accaduto in via Gentile. A quanto si apprende il ragaz ...

PIERO CHIMENTI - Un autista di Ataf, compagnia bus locale di Foggia, è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un uomo, pare di origine straniera. L'aggressione è avvenuta di sera, al ...

