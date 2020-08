Focolaio nel mantovano: 97 nuovi casi in un'azienda agricola (Di mercoledì 5 agosto 2020) È stato identificato un Focolaio di Covid-19 con 97 casi in un'azienda agricola nel mantovno: tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Lo ha reso noto l'assessore al Welfare ... Leggi su globalist

