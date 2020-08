Fisico palestrato e corpo da urlo: le foto della 64enne sono incredibili (Di mercoledì 5 agosto 2020) D’estate – anche in un’estate molto particolare come quella del 2020, anno funestato dal coronavirus – una delle preoccupazioni maggiori è quella di superare la nota prova costume e avere un Fisico palestrato da poter sfoggiare in riva al mare. Lesley Maxwell ha fatto di questa tensione alla perfezione fisica un vero e proprio obiettivo di vita. La pensionata di 64 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_IL_DIGA_ : @_pupazziello Direi che c'è una feticizzazione su entrambi i generi, nel senso che non è che tutti qua abbiamo un u… - raziel_scarlet : 'ROTOLO' 'ADDIO ADDOMINALI' e poi avete il fisico palestrato, mavvaffan**** ?? Lo avrei scritto con parole peggior… - Alberto57373344 : RT @azzurrasexy: Non siate timidi non guardo il fisico palestrato o con pancia l'importante è che siate affamati di sesso come me rt ?? Invi… - azzurrasexy : Non siate timidi non guardo il fisico palestrato o con pancia l'importante è che siate affamati di sesso come me rt… - unviaggioinme : @LaGrevia @Giulia_B Dillo a me. Sono un ragazzo magro a cui non importa di avere un fisico da palestrato, sta di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisico palestrato Era Bobò in Un medico in famiglia: oggi a 20 anni, fisico perfetto | FOTO MeteoWeek Fabrizio Corona, 46 anni e non sentirli: l’ultimo scatto fa impazzire le fan

Fabrizio Corona manda in delirio le sue fan pubblicando uno scatto in cui mostra il suo fisico palestrato, per lui il tempo sembra non passare. Da qualche tempo a questa parte Fabrizio Corona sembra a ...

Fabrizio Corona manda in delirio le sue fan pubblicando uno scatto in cui mostra il suo fisico palestrato, per lui il tempo sembra non passare. Da qualche tempo a questa parte Fabrizio Corona sembra a ...