Firmato accordo per la facoltà di Medicina all’Università della Basilicata

POTENZA – "La firma di questo accordo oggi a Roma pone la parola fine alle attese di tantissimi giovani che vogliono restare in Basilicata per avviare questi studi. Ad appena un anno dal nostro insediamento, il corso di laurea in medicina diventa realta' testimoniando l'impegno dell'intero governo regionale a trasformare le idee in fatti concreti". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, a margine dell'accordo firmato oggi anche dalla rettrice dell'Universita' degli studi della Basilicata Aurelia Sole, dal ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica Gaetano Manfredi, e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Per Bardi si tratta di un "traguardo storico che abbiamo voluto raggiungere tutti insieme con uno sforzo notevole anche in termini economici".

È stato firmato l’accordo tra il Gruppo Miroglio e le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, per i 151 lavoratori della Stamperia di Govone, chiusa dal 7 luglio scorso. L’intesa prevede un sostengo al ...

E’ stato firmato l’accordo di programma per l’area di crisi complessa Fermano-Maceratese. Lo annuncia l’assessore regionale Fabrizio Cesetti: «Oggi abbiamo finalmente appreso la notizia da fonti del M ...

