Finge di ordinare una pizza, così una donna malmenata chiede aiuto alla polizia. L’audio della telefonata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una donna chiama la polizia e Finge di ordinare una pizza. E’ uno stratagemma per salvare se stessa e il figlio di 10 anni dalle botte del compagno che sta infierendo contro di lei. L’agente che risponde al telefono, alla questura di Torino, comprende che la situazione è drammatica e cerca di tranquillizzare la donna: “Ok, ok, arriviamo subito, ma tu come stai?”. L’audio drammatico della telefonata, una richiesta di aiuto mascherata dall’ordine di una pizza, è stato diffuso dalla pagina ufficiale della polizia di Stato. Si sente una voce concitata e poi anche rumori di sottofondo, forse i colpi del ... Leggi su secoloditalia

