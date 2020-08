FIGC, ispezioni nei centri sportivi di Juventus e Pordenone (Di mercoledì 5 agosto 2020) I pool ispettivi della Procura della FIGC prosegue nei controlli dei vari centri sportivi dei club italiani: oggi è toccato a Juve e Pordenone Proseguono i controlli dei pool ispettivi della FIGC nei centri sportivi dei club italiani per verificare il rispetto del protocollo sanitario anti Coronavirus. Oggi è toccato a Juve e Pordenone. «Concluso il campionato di Serie A, proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri sportivi delle squadre partecipanti alle Coppe Europee e ai play off e play out di Serie B, per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative. Questo pomeriggio ... Leggi su calcionews24

