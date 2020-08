Ferilli e Volo voci per il nuovo cartoon Disney-Pixar “Onward” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia arriverà nelle sale italiane il 19 agosto. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, il film racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un pò di magia.Nella versione italiana del film, il cast di voci comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot, una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa; e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sè, ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per ... Leggi su ildenaro

