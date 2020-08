FederlegnoArredo interrompe le trattative per il rinnovo del contratto (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Oggi, durante un incontro in video conferenza fra le delegazioni di FederlegnoArredo (che rappresenta gli interessi della filiera industriale che va dalla lavorazione della materia prima legno alla produzione di mobili, arredamento e accessori) e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, la delegazione di FederlegnoArredo ha deciso di interrompere le trattative: “La decisione – si legge in una nota – deriva dalla presa d’atto che le Organizzazioni Sindacali reiterano le loro proposte per la regolamentazione della parte normativa, non tenendo assolutamente conto del periodo storico derivante dalla pandemia. In una fase in cui la salvaguardia delle aziende e dei posti di lavoro come valore primario e patrimonio da difendere dovrebbe esser la priorità per tutti, trovano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

