Federica Pellegrini compie gli anni ma ha già festeggiato con quattro giorni d’anticipo (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Federica Pellegrini oggi compie 32 anni ma non è per niente superstiziosa e infatti ha già festeggiato il suo compleanno sabato scorso, con un bel po’ di anticipo, ben quattro giorni prima. Una Foto pubblicata sul suo profilo social e con lei tanti amici. Federica Pellegrini ha spiegato di avere festeggiato prima perché doveva farlo di sabato sera, perché lei la mattina alle 8 è già in piscina per allenarsi. Voleva quindi divertirsi senza preoccupazioni e senza dovere saltare l’allenamento. Una festa di compleanno organizzata allo Yard, il ristorante dove lavora suo fratello Alessandro. Per Federica Pellegrini una ... Leggi su ultimenotizieflash

