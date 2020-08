Fase 3, Speranza: “Non vanifichiamo sacrifici fatti dagli italiani” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fase 3, il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto oggi alla Camera durante il question time. “L’Italia è tra i Paesi che meglio sono riusciti a contenere i contagi – ha detto – Nei giorni scorsi l’Ecdc ha indicato il tasso di incidenza del virus su 100 mila abitanti: l’Italia ha 5,7, la Germania ha 8,4, il Regno Unito ha 12,6 la Francia 19, la Croazia il 25,3, la Spagna il 53,6, la Romania 75,1. L’Italia si trova dentro questa graduatoria ad essere il Paese meglio collocato”. Poi il ministro della Salute ha insistito sul rispetto delle regole: “Non dobbiamo vanificare il lavoro impressionante fatto negli ultimi mesi, dunque le tre regole essenziali devono necessariamente essere rispettate in tutti i luoghi al chiuso”. (segue dopo la foto) >> Coronavirus, ... Leggi su urbanpost

