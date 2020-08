Farmaco antidiuretico utilizzato per il diabete ritirato dalle farmacie: l’avviso di AIFA [MARCHIO E LOTTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un nato Farmaco antidiuretico è stato ritirato dalle farmacie. A comunicarlo è l’Agenzia Italiana del Farmaco che in queste ore ha disposto il ritiro. Il LOTTO incriminato è il n. R13269A, con scadenza 01/2023, prodotto dalla ditta FERRING SPA della specialità medicinale MINIRIN DDAVP 60mcg 30 compresse sublinguali, AIC 023892096. Il ritiro, a scopo cautelativo, è stato disposto dopo due segnalazioni di reazioni avverse giunte all’Ufficio Segnalazione di Gestione di AIFA. In entrambi i casi si faceva riferimento a sapore alterato salato. Minirin è un Farmaco indicato per il trattamento del diabete insipido centrale e per il trattamento dell’enuresi ... Leggi su meteoweb.eu

