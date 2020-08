Fall Guys registra 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mediatonic è lieta di annunciare che il suo Fall Guys ha registrato 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio, in effetti il titolo è stato un successo già due settimane fa, quando è stato pubblicato in versione beta. Tuttavia ora pare che sempre più giocatori si stiano avvicinando a questo curioso titolo.Naturalmente il fatto che il gioco sia stato inserito tra i giochi gratuiti di agosto del PS Plus ha contribuito al successo del prodotto di Mediatonic, che per l'occasione ha deciso di ringraziare i fan con un post su Twitter."In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo ... Leggi su eurogamer

MiriusNoir : Truco para ganar fall guys, ser un tonto - mandybum : fall guys é crossplay??? - Eurogamer_it : Fall Guys registra 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio - beingpagliacci : queria tanto uma key de fall guys - xxcatchrey : Madonna ho vinto una partita a fall guys godo -