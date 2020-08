Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, dopo anni la verità sull’addio: “Sono stato ferito…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: la fine di un amore dopo dodici anni di relazione sentimentale nessuno pensava che Cristina Chiabotto e Fabio Fulco avrebbero preso due strade differenti. I due formavano una delle coppie più belle e durature del mondo dello spettacolo italiano. Addirittura l’attore e l’ex Miss Italia avevano in progetto il matrimonio, ma poi qualcosa è andato storto. La conduttrice torinese decise di chiudere la loro storia in modo drastico. Per quale ragione? Il professionista, dopo la separazione non ha mai nascosto il dolore che le ha causato la ragazza per l’iniziativa presa. Le ragioni della separazione Ma per quale ragione Fabio ... Leggi su kontrokultura

TelefilmSpoiler : ????TANTI AUGURI A... - #4agosto ???? - infoitcultura : Fabio Fulco attacca l’ex Cristina Chiabotto: “Sono stato ferito…” - infoitcultura : Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, lui dopo anni confessa: 'Sono stato…' - infoitcultura : Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto: «Devi avere rispetto» - infoitcultura : Fabio Fulco: ‘Cristina Chiabotto? Il prezzo da pagare’ -