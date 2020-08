F. Cariplo: vicepresidente Paola Pessina si dimette dopo post contro Meloni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – La vicepresidente della Fondazione Cariplo Paola Pessina, ex sindaco di Rho, si dimette, a causa del post su Facebook pubblicato contro Giorgia Meloni. Lo fa sapere la Fondazione in una nota. “Nella giornata di ieri, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, e la vicepresidente, Paola Pessina, hanno avuto un colloquio sul post pubblicato nei giorni scorsi sul profilo Facebook personale della dott.ssa Pessina, nei riguardi dell’onorevole Giorgia Meloni. Hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione non rispecchino in alcun modo i valori ... Leggi su calcioweb.eu

