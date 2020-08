Europa League: si riparte con Inter e Roma su Sky. In chiaro su Tv8 solo Diretta Gol (Di mercoledì 5 agosto 2020) Europa League Terminati i campionati nazionali, ripartono le coppe europee, per portare definitivamente a termine la stagione 2019/2020 di calcio. Apre la Uefa Europa League con la due-giorni dedicata agli ottavi di finale. Sei match sono il ritorno dopo l’andata giocata il 12 marzo, mentre due sfide si svolgeranno in partite secche, non avendo disputato causa Coronavirus il primo atto; si tratta degli impegni di Inter e Roma, rispettivamente contro gli spagnoli del Getafe e del Siviglia. Tutte le partite in esclusiva su Sky. Europa League in TV: le partite di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto 2020 Ecco date, orari di gioco e Diretta TV degli ottavi di finale di Europa League, che ... Leggi su davidemaggio

Inter : ?? | VIAGGIO Squadra in partenza: domani #InterGetafe ?? ?? - MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - Believe__ : RT @7Robymar: Se l'Inter gioca da Inter ed entra in campo per mangiarsi l'erba, l'Europa League è un obiettivo ampiamente alla portata di q… - Teo_1588 : Dopo aver chiuso il #campionato al 2° posto, l' .@Inter si rituffa nella campagna europea. Avversario dei sedicesim… -