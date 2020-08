Europa League: Inter e Manchester United avanti. Gli accoppiamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Europa League: Inter e Manchester United ai quarti di finale. Eliminati senza difficoltà Getafe e LASK Nuovi verdetti in Europa League. Inter e Manchester United hanno avuto accesso ai quarti di finale della competizione battendo rispettivamente Getafe (2-0) e LASK (5-0 all’andata, 2-1 al ritorno). I nerazzurri attendono di conoscere la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers, mentre i Red Devils sfideranno il Copenhagen che ha battuto per 3-0 l’Istanbul Basaksehir. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | VIAGGIO Squadra in partenza: domani #InterGetafe ?? ?? - OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - capuanogio : Se bisogna giudicare dal catenaccio di #Marotta e dal rifiuto ostinato a qualsiasi apertura anche solo di forma, il… - panogarigultom : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague, #InterGetafe 2-0: #Lukaku-#Eriksen, nerazzurri ai quarti. #SportMediaset - unarobasottile : Non vedo come l'Inter possa perdere questa europa league -