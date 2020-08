Europa League- Copenhagen-Istanbul: formazioni e dove si vede (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oggi 5 Agosto 2020 alle ore 18:55 nello Stadio Telia Parken si disputerà la partita Copenhagen-Istanbul Basaksehir. Copenaghen– Istanbul Basaksehir apre il programma degli ottavi di finale di Europa League, che si gioca al termine dei vari campionati europei. Il rinvio delle competizioni Uefa, ovviamente, è avvenuto per l’emergenza coronavirus in tutta Europa. La partita si gioca al Telia Parken di Copenaghen, stadio di casa della formazione ospitante, in quanto l’ottavo di finale di andata si è già disputato lo scorso marzo ad Istanbul. La gara di andata terminò con il punteggio di 1-0 per i turchi. La gara di oggi sarà diretta dall’arbitro italiano Orsato. La vincente ... Leggi su sport.periodicodaily

