ETNA VILLAGE

Con il volo in elicottero sui paesi etnei è stata aperta al pubblico . Con i voli dell'elicottero che ha sorvolato dalle 17 alle 20:30 il cielo sopra i paesi etnei, sabato scorso, è stata aperta al pubblico , l'area di 14.000 mq ospitata presso l'area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (Ct). L'esperienza del volo si ripeterà nei prossimi giorni e si potrà prenotare il proprio posto nel desk informativo allestito all'interno del Parco Commerciale I Portali ed aperto ogni pomeriggio.Oltre all'area Street Food il villaggio ospita attrazioni per bambini con tappeti elastici, giochi ed area nursery. Tutti i giorni (tranne il lunedì) sono previste esibizioni itineranti di trampolieri, giocolieri, mimi, statue viventi e fachiri. Ci sarà anche una postazione trucca bimbi in cui ...

