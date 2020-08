ESTATE ferma ai box, VORTICE scuote l’Italia tra FORTI TEMPORALI e NUBIFRAGI (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una saccatura di bassa pressione sta transitando sull’Italia con TEMPORALI anche FORTI, in localizzazione verso il Centro-Sud. L’avvio di settimana è stato decisamente perturbato al Nord, con precipitazioni persino alluvionali che hanno portato grosse criticità idrogeologiche sull’area pedemontana veneta, nel vicentino. Ora il ciclone, ancora molto attivo, si va posizionato sul basso Adriatico, a conferma di un break d’ESTATE di proporzioni notevoli. Ricordiamo che questa fase instabile-perturbata è sopraggiunta subito dopo un’ondata di calore molto intensa, con temperature che avevano superato i 40 gradi. In questa fase centrale di settimana, l’instabilità va a coinvolgere più direttamente il Centro-Sud e localmente la Sicilia, con ... Leggi su meteogiornale

Elena52199033 : RT @tavtuaggi: Le vostre canzoni dell'estate: FAI FINTA CHE SIA A UN PASSO DALLA LUNA E FIDATI SE DICO SEI BELLA DA PAURA Le mie canzoni d… - tavtuaggi : Le vostre canzoni dell'estate: FAI FINTA CHE SIA A UN PASSO DALLA LUNA E FIDATI SE DICO SEI BELLA DA PAURA Le mie… - GemmaElena1981 : RT @viverefermo: Monteleone: cinema all’aperto e grandi titoli. Non si ferma l’estate 2020. - viverefermo : Monteleone: cinema all’aperto e grandi titoli. Non si ferma l’estate 2020. - robythepope : L'estate è la stagione degli amori, e si sa, l'amore va innaffiato, come un bel giardino. Ma che puttanata è? L'es… -

Ultime Notizie dalla rete : ESTATE ferma Monteleone: cinema all'aperto e grandi titoli. Non si ferma l'estate 2020. Vivere Fermo Sindacati, dati shock sul lavoro: «A rischio fino a 850mila posti»

L’estate delle vacanze che durano un week-end ha fatto sparire quei cartelli fosforescenti, scritti a mano, del cercasi barista, commessa, cameriere che negozi, bar e alberghi appendevano a inizio sta ...

Cristiano Ronaldo, dalla Francia: pensava di lasciare la Juve, il coronavirus ha fermato tutto

Cristiano Ronaldo ha altri due anni di contratto con la Juventus, ma c’è stato un momento in cui il suo futuro in bianconero non è stato saldo. Perché, secondo quanto scrive ‘France Football’, l’attac ...

L’estate delle vacanze che durano un week-end ha fatto sparire quei cartelli fosforescenti, scritti a mano, del cercasi barista, commessa, cameriere che negozi, bar e alberghi appendevano a inizio sta ...Cristiano Ronaldo ha altri due anni di contratto con la Juventus, ma c’è stato un momento in cui il suo futuro in bianconero non è stato saldo. Perché, secondo quanto scrive ‘France Football’, l’attac ...